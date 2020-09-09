Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD'DAN AÇIKLAMA

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 01.06'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. "Öncü ya da art çı demek veyahut daha büyüğü olur demek aceleci bir yorum olur." diyen Ersoy, "Depremin merkez üssü KAF anakolundan uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında AFAD Başkanlık‘tan alınan bilgiye göre 00.57'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Geçmiş olsun.