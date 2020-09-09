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Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 1:06 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 2:07

Tekirdağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı...


Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana  geldi. 
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.
 
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen  sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. 
 
AFAD'DAN AÇIKLAMA
 
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
BİR DEPREM DAHA
 
Öte yandan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 01.06'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
 
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA
 
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. "Öncü ya da artçı demek veyahut daha büyüğü olur demek aceleci bir yorum olur." diyen Ersoy, "Depremin merkez üssü KAF anakolundan uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.
 
İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
 
Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen depremle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
 
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında AFAD Başkanlık‘tan alınan bilgiye göre 00.57'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.
 
İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
 
Geçmiş olsun.
 
Kandilli son depremler
 

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