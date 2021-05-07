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Marmara Denizi'nde kırmızı alarm! Büyük tehlike... 'Bu yükü kaldıramıyor'
Marmara Denizi'nde kırmızı alarm verildi. Büyük tehlikeye karşı kritik uyarılar geldi. Marmara’yı kaplayan müsilaj (deniz salyası) tehlikesine karşı açıklamada bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarı, “30 metre derinliğe kadar her yerde var. Evsel ve endüstriyel atıkların denize bırakılması engellenmeli yoksa sorun büyür” dedi. Dr. Erol Kesici ise “Doğa olayı diyerek geçiştiremeyiz. Denizlerimiz kirli olmasaydı deniz salyası oluşmazdı. Azot, karbon ve fosfor kirliliğine karşı Marmara Denizi kırmızı alarm veriyor” diye konuştu.
Marmara Denizi’nde son 15 yılın en yoğun deniz salyası (müsilaj) yoğunluğu uzmanları endişelendiriyor. Saros’dan Gemlik Körfezi’ne kadar her yerde beliren müsilaj, insan kaynaklı kirlilikle birleşince denizin kaldıramayacağı yüke dönüştü. Durumun kritik olduğunu belirten uzmanlar acil önlem çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.