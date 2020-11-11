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Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi!

11 Kasım 2020 Çarşamba - 9:09 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 10:16

Saat 08.53 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Yalova açıkları olan bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
 
Büyüklüğü 3.0 olduğu belirlenen depremin 6.4 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
 

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