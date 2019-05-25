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Marmara Denizi'nde deprem!

AA |  25 Mayıs 2019 Cumartesi - 15:25 | Son Güncelleme : 25 05 2019 - 15:53

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.13'te Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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