Marmara Denizi'nde denizanası istilası

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde denizanası istilası yaşandı. Daha önce görülmedik görüntülerde deniz suları adeta denizanası ile kaplandı. Denizanası istilasını gören bazı vatandaşlar bu durum ile daha önce karşılaşmadıklarından tedirgin oldu. Zaman zaman denizde yoğun olarak görülen deniz anaları vatandaşlar tarafından dikkatlice incelenirken, bazı vatandaşlar da denizanası istilasını cep telefonu kameralarına kaydetmeye çalıştı. Sahil kenarında balıktutan balıkçılar ise duruma hiç şaşırmadıklarını, her zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

'Dokunmamalarını tavsiye ederim'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Doç. Dr. Deniz Şirin tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Deniz anaları Cnidaria şubesi içinde deniz mercanları ile akraba olan bir gruptur. Vücutları çan veya şemsiye şeklindedir ve tentakül denilen uzantıları bulunur. Tentaküllerin üzerinde nematosit denen saldırı/savunma yapıları bulunur. Bunlar karnivor canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim. Küresel iklim değişikliği mevsimlerin sürelerini ve ortalama iklim verilerini oldukça etkiledi ve halen etkilemeye devam etmekte. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır (birkaç gün önce yaşanan hortum gibi)" ifadelerine yer verdi.

Endişeye gerek yok'

Aykut Güden isimli olta balıkçısı ise durumu normal karşıladığını ifade ederek, "Bunlar Ekim ayı mevsimine göre yumurta bırakıp çoğalacaklar. Hiç şaşırmadım 12 yaşımdan beri balıkçılık yapıyorum her zaman görüyorum. Zehirli değil bunlar" dedi. Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada da denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını söyledi. Bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade eden Şirin, "Endişeye gerek yok" diye konuştu.