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Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
22 Mart 2021 Pazartesi - 0:56
| Son Güncelleme : 22 03 2021 - 0:56
Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre
Marmara
Denizi
Erdek
açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi.
ETİKETLER
Marmara Denizi
Erdek
deprem
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