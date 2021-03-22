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Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

22 Mart 2021 Pazartesi - 0:56 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 0:56

Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi.

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Marmara Denizi Erdek deprem
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