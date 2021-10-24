Marmara Denizi açıklarında gemi kazası!

Ukrayna'da Çin’e seyir halinde olan 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ile Bulgaristan 'dan Mısır 'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi, saat 06.10'da sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde çarpıştı.

Aynı yöne seyir halinde olan iki geminin, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere beklemek için demir bölgesine giderken çarpıştıkları öğrenildi.

Geminin su aldığı öğrenildi

Çarpışma nedeniyle Benitamou gemisinde hasar meydana geldiği ve su aldığı belirtildi.

Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.