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Marmara Denizi açıklarında gemi kazası!

AA /DHA |  24 Ekim 2021 Pazar - 8:13 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 9:04

Marmara Denizi'nde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden birinde hasar meydana geldiği ve su almaya başladığı öğrenildi.


Ukrayna'da Çin’e seyir halinde olan 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü ‘Benitamou’ isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü ‘BC Vanessa’ isimli gemi, saat 06.10'da sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi arasında kalan Doğanarslan mevkiinde çarpıştı. 
 
Aynı yöne seyir halinde olan iki geminin, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere beklemek için demir bölgesine giderken çarpıştıkları öğrenildi.
 
 
Geminin su aldığı öğrenildi
 
Çarpışma nedeniyle Benitamou gemisinde hasar meydana geldiği ve su aldığı belirtildi.
 
Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
 
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15 römorkörleri ile KEGM-0 ve SEREN-2 botu bölgeye sevk edildi.
 
Her iki geminin de Çanakkale'nin Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye bölgesine götürüleceği öğrenildi.
 
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
 

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Marmara Denizi gemi kaza
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