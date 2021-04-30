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Marmara'da tedirgin eden görüntü! 3 aydır önüne geçilemiyor

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 19:26 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 19:38

Tekirdağ sahilinde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.


Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA  muhabirine, deniz salyasının Marmara Denizi'nde yaklaşık 4 aydır görüldüğünü  söyledi.
 
Pehlivanoğlu, "Deniz salyasından en çok etkilenen balıkçılar oldu.  Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Hatta büyük balıkçı tekneleri bu yıl  salya nedeniyle erken paydos etti. Şu anda küçük tekne balıkçıları avcılığa devam  edecek ama salya nedeniyle denize açılamıyorlar." dedi.
 
Önceden salyanın 1-2 ayda etkisini kaybettiğini belirten Pehlivanoğlu,  şöyle konuştu:
 
"Deniz salyasının bitmesini ve balıkçıların rahatça avlanacağı  günlerin gelmesini bekliyoruz. Şu anda limanın içinde ve kıyı şeridinde oluşan  beyaz tabaka rahatlıkla görülüyor zaten. Balıkçılar da kıyıda ağ tamiri yapıyor  sürekli, denize çıkma şansları yok. Bir süre sonra denizin normale dönmesini  bekliyoruz."

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Tekirdağ su yüzeyi deniz salyası
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