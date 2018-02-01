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Marmara'da sıcaklık artıyor

01 Şubat 2018 Perşembe - 10:04 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 10:13

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.


Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu  geçeceği tahmin edilen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece  artacak. 
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette, öğle  saatlerinden itibaren batısında zaman zaman kuvvetli (saatte 30-50 kilometre)  esmesi bekleniyor.
 
Bölgede yer yer sisli havanın etkisini artıracağı da tahmin ediliyor.
 
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde 
 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim  normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek. 
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge  genelinde havanın sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, Ardahan'da aralıklı  kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği  bölgede, rüzgar değişik yönlerden zaman zaman orta kuvvette esecek.
 
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da sıfır, sıfırın altında  olmak üzere  Kars'ta 14, Ardahan'da 7, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Tunceli'de 4 ve  Erzincan'da 1 derece ölçüldü.
 
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli ve Iğdır'da 9,  Erzincan'da 8, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere  Ağrı'da 1, Kars'ta  2 ve Ardahan'da 3 derece olması tahmin ediliyor.
 
Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 24, Ardahan'da 18, Ağrı  ve Kars'ta 10 santimetreye ulaştı.
 
Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ  tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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