Marmara'da sıcaklık artıyor

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren batısında zaman zaman kuvvetli (saatte 30-50 kilometre) esmesi bekleniyor.

Bölgede yer yer sisli havanın etkisini artıracağı da tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu 'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, Ardahan 'da aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır 'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars 'ta 14, Ardahan'da 7, Ağrı 'da 6, Erzurum 'da 5, Tunceli 'de 4 ve Erzincan 'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli ve Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Kars'ta 2 ve Ardahan'da 3 derece olması tahmin ediliyor.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 24, Ardahan'da 18, Ağrı ve Kars'ta 10 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.