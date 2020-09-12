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Markette iğrenç olay! Kameraya yakalandı

DHA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 12:34 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 12:38

İstanbul Avcılar'da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Kadının şikâyeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul Avcılar'da Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı.
 
Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 
 
TACİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA 
 
Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını elle taciz ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı. 
 
 
 

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