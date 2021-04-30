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Marketlerle ilgili flaş karar! Ve yasaklandı
Marketlerle ilgili flaş karar! O ürünlere yasak geldi. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması yurt genelinde başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Dün saat 19.00’da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Uygulama devam ederken bir ilden sıra dışı bir kısıtlama kararı geldi.
Kütahya'da, tam kapanma sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi.