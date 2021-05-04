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Marketlerle ilgili flaş açıklama! O ürünler yasaklandı

AA |  04 Mayıs 2021 Salı - 12:31 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 12:31

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığının "market tedbirleri"ne ilişkin genelgesini olumlu bulduklarını belirterek, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi." ifadesini kullandı.


(TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu genelge kapsamında  marketlerde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin dışındaki ürünlerin satışına  izin verilmeyeceğini anımsattı.
 
Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili  usul ve esasların yeniden belirlenmesinin esnaf ve sanatkar adına sevindirici bir  karar olduğuna işaret eden Palandöken, "Market genelgesi ile fırsatçılığa son  verildi. Haksız bir uygulama ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Palandöken, marketlerde bazı ürün gruplarının satışının  yasaklanmasının yalnızca fiziksel ortamda gerçekleştirilen alışveriş için geçerli  olduğunu, buna karşın internetten satışların devam edeceğini belirterek, şunları  kaydetti: "Marketlerin internet satışlarına da kısıtlama getirilmeli. Bu konuda  bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız. Taleplerimizin dikkate alınarak  haksız rekabetin ortadan kalkmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip  Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın  Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum."

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