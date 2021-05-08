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Marketlerin tam kapanma oyunu! Fiyatlar dakikalar kala...
17 günlük tam kapanma süresinin en kritik iki gününe girilirken, cumartesi ve pazar günleri de yeni kararlar devreye alınıyor. Pazarların bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı kararlaştırılmıştı. Pazarlar birer birer müşterilerini ağırlarken, marketlerden de ilginç bir taktik geldi.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı. Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, şöyle konuştu: