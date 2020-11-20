Marketlerden flaş 'saat' uyarısı!

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası geçtiğimiz mart ayında görülmüştü. Salgın endişesiyle marketlere akın eden vatandaşlar raflarda ürün bırakmamıştı. Buna göre uygulanacak yeni tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. Hal böyle olunca Türkiye'nin büyük market zincirleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yetkililer vatandaşların mesai çıkış saatlerinde değil, günün diğer saatlerinde alışveriş yapmalarını önerdi.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün saat 20.00'de kapanacak.AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.Bu yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.

Kısıtlamadan, yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla kara yolları kenarında yer alan ve şehirler arası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren bazı dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri muaf tutulacak. Bu yerler, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.Yeni tedbirlerin insanları telaşa düşürmemesi gerektiğini söyleyen market zincirinin Satıştan Sorumlu Grup Müdürü Eda Özkan, “Depolarımız ve mağazalarımızla sürece hazırlıklıyız, raflarda biten ürünün yerine anında yenisini koyuyoruz, telaşa kapılmaya gerek yok” dedi.

Market olarak hazırlıklarını yaptıklarını ve müşterilerin paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Özkan, “İlk dalgayı geçirdiğimiz için en çok talep edilen ürünleri biliyoruz. Geçtiğimiz mart ayından tecrübemiz var. Bu dönemde temel gıda tüketimi çok fazla artıyor, yağ, un, makarna, şekere talep çok oluyor. Kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri de çok satılıyor” diye konuştu.

Marketlerin önünde uzun kuyruklara girmeye gerek yok, ihtiyacı olan ürünleri alsınlar. Satılan ürünün yerini anında dolduruyoruz. Depolarımız ve mağazalarımız hazırlıklı, mal tedariğimizi buna göre yaptık. Aşırı alışveriş yapıp hem kendilerini hem mağazaları, diğer vatandaşları yormasınlar”Dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiği Türkiye’de halkın gıda ürünü ve temizlik malzemesi almak için marketlere akın etmemesini isteyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "İsteyen istediği kadar gıda ve temizlik maddesi bulacaktır. Kimse panik yapmasın. Halkımızdan bizim de istediğimiz hükümetimizin aldığı kuralları harfiyen uygulamak. Bizim önerilerimiz alışveriş saatlerini günün her saatine bölelim. Mesai çıkış saatlerinde değil, saat 20.00'ye kadar açık olacağımız için son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapılmalı. Önceden ne alacağımızı belirlemek lazım.