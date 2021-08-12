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Marketlerde yeni dönem! Ekonomiye büyük katkısı olacak! Depozito İade Sistemi geliyor
Marketlerde yeni döneme geçiliyor! Poşet kullanımından sonra bu da değişiyor. Plastik, cam, metal-alüminyum ve karton atıklarının çöpe değil, geri dönüşüme gitmesi sağlanacak. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerde veya diğer birçok alışveriş merkezinde yapılacak olan yeni sistemin detaylarını paylaştı.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye’de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor ve bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Depozito İade Sistemi ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabilir" ifadelerini kullandı.