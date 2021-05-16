Marketler yarın kaçta açılıyor? Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasak? Market açılış ve kapanış saatleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge yayınlandı. Tam kapanma sonrası süreç ile ilgili detayların paylaşıldığı genelgede, market ve zincir marketler ile ilgili açıklamalara yer verildi. Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde marketlerde bazı ürünlerin satışı yasak olacak. İşte yeni genelge ile birlikte marketlerde yapılacak düzenlemeler...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde marketlerin çalışma şekli ile ilgili detaylara yer verildi. 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile marketlerde uygulanacak yeni tedbirler şöyle;

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol , ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.