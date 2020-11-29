Bugün marketler açık mı? Bakkallar ve marketler saat kaçta açılacak?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hafta sonları belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde belirtilen haller dışında sokağa çıkmak yasak. Pek çok iş yeri de yasak kapsamında kapalı olacak. Peki, Marketler ve bakkallar açık mı? Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Koronavirüs vaka sayılalrındaki artış ve salgının yayılım hızı nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede belirtilen haller dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Bu kapsamda bazı iş yerlerine de kısıtlamalar getirildi. Pek çok kişi de Marketler ve bakkallar açık mı? Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

BAKKALLAR BE MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler ve bakkallar hem hafta içi hem de hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.