Kontrollü normalleşme ile birlikte son kabine toplantısında riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının kapsamı genişletilerek cumartesi günleri de yasak kapsamına alındı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle risk haritasında Türkiye'nin yüzde 80'inin kırmızı olarak tanımlandığı illerde bugün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi - pazar sokağa çıkma yasağında pek çok kişi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağını araştırıyor. Peki, Marketler ne zaman açılıyor? Kısıtlamada marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün marketler kaçta açılıyor? İşte genelgede belirtilen saatler...

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelge göndermişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle daha önce cumartesi günü kaldırılan yasaklar geri geldi. Hükümet vaka artışlarını kontrol altında tutmak amacıyla cumartesi günleri risk haritasında kırmızı olarak tanımlanan illerde yasak ilan etti ve ek tedbirler aldı. Yerinde karar döneminin ilk cumartesi yasağında pek çok kişi marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, Marketler ne zaman açılıyor? Kısıtlamada marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün marketler kaçta açılıyor? İşte genelgede belirtilen saatler...

Geçtiğimiz akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma yasağı İstanbul dahil birçok ilde uygulanıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ!

"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

•Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

• Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek."