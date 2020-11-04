İçişleri Bakanlığı koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il Valiliğine gönderildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde "Koranavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir." denildi. Buna göre, genelgede belirtilen iş yerlerinin akşam saat 22.00'den sonra kapatılması istendi. Peki, İşyerleri 22'de kapanacak mı? , Marketler kapanacak mı? Kuaförler kapanacak mı? İşte akşam saat 10'da kapanacak yerler...

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs ek tedbirlerine ilişki genelge gönderdi. Genelgede, Koranavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi. Genelgede özellikle bazı işyerlerinin akşam saat 22.00'den sonra kapatılması istendi. Peki, İşyerleri 22'de kapanacak mı? , Marketler kapanacak mı? Kuaförler kapanacak mı? İşte akşam saat 10'da kapanacak yerler...

İçişleri Bakanlığı koronavirüs ek tedbirleri konulu yeni genelge yayımladı. 81 il Valiliğine gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda denetim faaliyetlerinin pek çok kişinin kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşacağı ve işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması gibi ek tedbirler alınması istendi.

HANGİ İŞYERLERİ SAAT 22'DE KAPANACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde akşam saat 10'da kapacak işyerleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması? Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,"

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Sayı : E-89780865-153-18089

Konu : Koronavirüs Ek Tedbirleri

DAĞITIM YERLERİNE

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği üzere Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsayacak şekilde?

1. Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber ile ilgili Genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması? Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

- Nikah/Düğün salonları,

- Halı sahalar ve spor salonları,

- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

- Tiyatro, sinema ve konser salonları,

- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi,

Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00­15:00, 06:30­15:30, 07:00­16:00, 07:30­16:30, 08:00­17:00, 08:30­17:30, 09:00­18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi,

4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi, Gerektiği değerlendirilmektedir.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda? Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.