Türkiye'de koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme süreci devam ediyor. 1 Haziran'dan sonra yasakların kapsamının değişip değişmeyeceği 31 Mayıs'ta yapılacak Kabine toplantısının ardından netlik kazanacak. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci hafta sonu kısıtlamalarında marketlerin açık olup olmadığı, çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Marketler cumartesi pazar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi pazar marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri...

Kademeli normalleşme sürecinde ikinci hafta geride kalırken pek çok kişi hafta sonu yasakları ile ilgili detayları araştırıyor. Kademeli Normalleşme Genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Marketlerin çalışma saatleri de genelgede düzenlendi. Peki, Marketler cumartesi pazar açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Cumartesi pazar marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Diğer günlerde ise marketler 20.00'a kadar açık bulunabilecek.

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol , ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.