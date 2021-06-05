Marketler cumartesi kaçta açılıyor, 5-6 Haziran market çalışma saatleri! Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Kabine Toplantısı sonrası alınan kararların detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle netleşti. Genelgeye göre hafta sonu marketlerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günde bakkal ve marketlerin saat 10.00'da faaliyete başlayacağı bildirildi. Peki, Cumartesi marketler kaçta açılıyor, 5-6 Haziran marketler kaça kadar açık kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta açılıyor, cumartesi marketler kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile merak edilenler de yanıt buldu. Kademeli normalleşmeyle birlikte sokağa çıkma yasakları gibi marketlerin çalışma saatleri ile ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. İşte marketlerin çalışma saatleri…

MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar faaliyetlerine devam edebilecekler.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.

Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek.

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.