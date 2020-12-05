Marketler bugün açık mı? Hafta sonu (5-6 Aralık) sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi tarafından sokağa çıkma yasağında bazı kurumlar yasak dışında tutuldu. Koronavirüs salgınında bulaş hızını düşürmek içi alınan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda temel ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa gibi marketlerin açık olup olmadığını, istisna kapsamında olup olmadığını ve çalışma saatini araştırıyor. Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağında maketler açık mı? Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla beraber, vatandaşların en çok merak ettiği marketlerin çalışma saatleri ile açık olup olmadıkları oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ekmek, su, yiyecek gibi temel ihtiyaçların karşılandığı en yakın markette gitmek, alışveriş yapmak kısıtlama dışında tutuldu. İşte BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa ve diğer marketlerin çalışma saatleri…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve market çalışma saatleri düzenlendi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışıyor olacak.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.