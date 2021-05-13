Marketler bayramda açık mı 2021? Bugün bayramın 1. günü marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 13 Mayıs market çalışma saatleri

Ramazan Bayramı heyecanı başladı. Bayramın tam kapanma sürecine denk gelmesi vatandaşların bayramda markerlerin çalışıp çalışmadığını sorgulamasına neden oldu. Tam kapana ile ilgili yayımlanan genelge sokağa çıkma yasağı saatlerinde kasap, bakkal, manav tarzındaki işletmelerin 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebileceğini açıklamıştı. Zincir marketlerin ise pazar günü kapalı olduğu bildirilmişti. Peki, bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu? 13 Mayıs bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros bakkal ve market çalışma saatleri…

Bayramda marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Vatandaşlar Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ve bayramın tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle market alışverişini yapmadan önce vatandaşlar arama motorlarına başvuruyor. "Bugün marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Soruları dışında bayram olması nedeniyle bayramda marketler açık mı, gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte market çalışma saatleri…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tam kapanma genelgesi bayramı da içine aldı. Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

MARKETLER KAÇTA SAAT AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet veriyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları çalışmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.