Marketler Arefe Günü açık mı? Migros, A101, BİM, ŞOK marketler çalışıyor mu, marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Marketlerin bayram mesaisi merak ediliyor. 17 günlük tam kapanmanın bitmesine, bayramın başlamasına az bir süre kala marketlerin çalışma saatlerini araştırılıyor. Bakkal, market ve ŞOK, A101, BİM gibi zincir marketlerin bayramda açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Peki, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı? Arefe günü marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor. Ramazan Bayramı'na az bir kala arefe günü ve bayramda marketlerin durumu sorgulanıyor. Peki, Bayramda ve Arefe gününde marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK gibi Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

RAMAZAN BAYRAMI’NDA MARKETLER AÇIK MI?

13-14-15 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde olduğu gibi 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

30 Nisan- 16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.

ŞOK, A101, BİM, MİGROS KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.