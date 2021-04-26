Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları millete sesleniş konuşması ile duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’29 Nisan-17 Mayıs arasında tam kapanmaya gidiyoruz’ dedi ve alınan yeni tedbirleri açıkladı. Peki, Marketler açık olacak mı, kapanacak mı? Tam kapanmada markerler açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu. Marketler açık olacak mı, kapanacak mı? Tam kapanmada markerler açık mı?

TAM KAPANMADA MARKETLER AÇIK MI?

Tam kapanma kararı alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yeme içme sektörlerinde sadece paket servis ile hizmet verecekler. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklardır. Uzaktan çalışan kamu personelleri sokağa çıkma yasaklarına tabi olacaklar. Tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetleri için ayrıca bir düzenleme yapılacaktır. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.” şeklinde konuştu.