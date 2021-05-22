Marketler açık mı, 22 Mayıs – 23 Mayıs marketler kaça kadar açık, cumartesi pazar marketler kaçta açılıyor?

Marketler hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Kademeli normalleşme sonrası merak edilen konulardan biri de marketler oldu. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili değişiklik yapıldığı duyuruldu. Temel ihtiyaçlarının karşılandığı marketlerin faaliyetlerinin hafta sonu devam edeceği merak ediliyor. Peki, 22 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık? Hafta sonu (Cumartesi - Pazar günü) marketler açık olacak mı? İşte market çalışma saatleri...

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi sonrası araştırılmaya başlandı. Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşıladıkları maketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 22 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık mı?

MARKETLER HAFTA SONU AÇIK?

Marketler bugün yani 22 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda. Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

Hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.

Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.