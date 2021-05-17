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Markete giren yılan ortalığı karıştırdı!

Markete giren yılan ortalığı karıştırdı!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.
 
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