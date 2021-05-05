Market yasakları listesi! Market genelgesi ne zaman başlıyor? İşte market genelgesine göre marketlerde satışı yasaklı ürünler

Market yasaklı ürünler merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Market Tedbirleri’ genelgesi gönderdi. 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde satışı yasaklanacak ürünler ilgili detaylar genelgeyle belli oldu. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler açıklandı. Buna göre marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile hayvan kozmetik ürünleri satılabilecek. Market genelgesi ne zaman başlıyor? İşte market yasakları…

Market yasakları ile ilgili araştırmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği ‘Market Tedbirleri’ genelgesinde 7 Mayıs’tan itibaren marketlerde satışı yasaklanacak ürünleri sıraladı. Bu maddelere göre market, süper market ve zincir marketlerde 7 Mayıs Cuma gününden itibaren zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışına izin verilmeyecek. Temel gıda ve temizlik ürünleri dışında hayvan yemi ve mamaları, kozmetik ürünleri satılabilecekken, alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, giyim, hırdavat, zücaciye gibi ürünler ise satılmayacak. Market genelgesi ne zaman başlıyor? İşte market genelgesine göre marketlerde satışı yasaklı ürünler

Market genelgesi ne zaman başlıyor?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Genelgeye göre, daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında getirilen kurallar ışığında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak.

Marketlerde hangi ürünler yasak hangi ürünler satılabilecek?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.