Market ve manavlara corona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt genelinde denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Zabıta ve polis ekipleriyle birlikte eczane, manav, kırtasiye, market, kasap ve pazar yerinde satış yapan esnafı denetleyen Kara, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğu görüldü.

“Sağlıklı günler için, hayat için mücadeleye devam”