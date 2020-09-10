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Market ve manavlara corona virüs denetimi

İHA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 12:57 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 12:57

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, corona virüs denetimlerine katılarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.


İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt genelinde denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Zabıta ve polis ekipleriyle birlikte eczane, manav, kırtasiye, market, kasap ve pazar yerinde satış yapan esnafı denetleyen Kara, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğu görüldü.
 
“Sağlıklı günler için, hayat için mücadeleye devam”
 
Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Denetimler esnasında, esnafımızın ve vatandaşlarımızın büyük bir oranda kurallara uyduğunu memnuniyetle gördüm. Fakat bunun haricinde kurallara uymayan veya bu konuda aksaklık gösteren vatandaşlarımızı da uyardık. Uyarıya riayet etmeyen arkadaşlarımıza karşı da idari tedbirlerimiz vardır. Vatandaşlarımız korona virüs ile mücadelemizde mümkün olduğunca dikkatli olmalıdırlar. Bunu her platformda ifade ediyoruz. Denetimlerimizde büyük oranda kurallara riayet eden vatandaşlarımıza ve polis, jandarma, belediye, muhtarlık, mesleki kuruluşlarla hep beraber denetimde emek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Korona virüs ile mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayacağız. Sağlıklı günler için, hayat için mücadeleye devam” dedi.

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