Market fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Arttı...

Market fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Mayısta, üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 305,11 ile karpuzda görüldü." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.

Mayısta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olduğunu, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü yaşandığını, markette 2, üreticide ise 10 üründe fiyatlarda değişim meydana gelmediğini aktaran Bayraktar, mayısta market fiyatlarında en fazla fiyat artışının yüzde 31,95 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 62,98 ile sivri biberde olduğunu, nohut ve yumurta fiyatında değişim görülmediğini vurguladı.

Bayraktar, havuçtaki fiyat artışını yüzde 14,81 ile patates, yüzde 7,87 ile yeşil soğan, yüzde 7,06 ile zeytinyağı, yüzde 6,14 ile dana eti, yüzde 5,59 ile kuzu etinin takip ettiğine işaret ederek, sivri biberdeki fiyat düşüşünü ise yüzde 35,13 ile salatalık, yüzde 26,26 ile kabak, yüzde 23,15 ile domates, yüzde 18,05 ile çilek, yüzde 16,53 ile patlıcanın izlediğini belirtti.