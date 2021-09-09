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Market fiyatlarıyla ilgili düğmeye basıldı! Fahiş fiyat...

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 14:29 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 14:29

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna  yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra  teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.
 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, bugün Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve  etiket denetimini yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda  ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine  yönelik fiyatları inceledi.
 
Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup  olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki  fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat  karşılaştırması yaptı.
 
İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler  hakkında idari işlem uygulanacak.
 
"Denetimlerimiz devam edecek"
 
Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı  değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa gözetim-denetimi görev ve  yetkisi kapsamında işletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat  etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Ürünlerin  kasa-etiket fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığını da kontrol ettiklerini  belirten Benli, "Tespit ettiğimiz ürünlerin alım-satım faturalarını aldık,  bilahare bunları kontrol edip herhangi bir usulsüzlük varsa ona göre işlem  yapacağız. Bakanlığımızca denetimlerimiz devam edecek. Münferit vatandaş  şikayetleri ya da resen Bakanlığımızca bu tür denetimler yapılmaktadır." dedi.
 
Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin de bilgi veren  Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira,  etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını  bildirdi.
 
Benli, vatandaşların karşılaştığı etiket uygunsuzluklarında, Ticaret  Bakanlığı il müdürlüklerine, Bakanlığın Alo 175 hattına başvurabileceğini ifade  etti.
 
"Fiyat spekülasyonlarına müsaade edilmeyecek"
 
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada da ticari hayatın  aksamadan devamı için iç ve dış ticaret, gümrükler ile tüketicilerin korunmasına  yönelik tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest piyasanın  sağlıklı ve düzenli işlemesinin sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende  işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş  fiyat artışı yapamaz, ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya  tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamazlar.  Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu  faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim personelimizce gerekse de Haksız  Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bakanlık  olarak, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli  uygulamaların yapılmasına müsaade edilmeyecektir."
 

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