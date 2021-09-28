Market fiyatlarında indirim oyunu!

Ticaret Bakanlığı'nın 5 büyük zincir market için 81 ilde başlattığı denetimlerin ardından harekete geçen marketler algı oyununa başladı. Denetimler sıklaşınca marketlerin, tüketiciyi kandırmak için domates, patates, soğan gibi en çok talep edilen üç kalem ürünün satış etiketine maliyetin altında fiyat yazması dikkat çekti.

Marketler, bakanlığın denetimlerinin ardından göstermelik indirim oyununa başvurdu. Patates-soğanı alış fiyatının altında satışa sunan marketler, bazı ürünlere de iki katı etiket koyup, bunun üzerinden sözde indirim yapıyor. Marketlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise etiket oyunu oldu. Bazı ürün kalemlerine alış fiyatının iki katı etiket koyan marketler, önce fiyatı artırıp, sonra indirim yapmış gibi tüketicinin gözünü boyuyor.

ALIŞ FİYATI HALDEN YÜKSEK!

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Dolaştığımız marketlerde ilk dikkat çeken ürünler soğan, domates ve patates oldu. Bazı marketler, maliyetinin 3.50 TL olduğunu iddia ettiği soğanı, 2.45 TL'den satışa sunuyor. Bu ürünün İstanbul Hal fiyatı ise 1.20 ila 2.00 TL arasında değişiyor. Bir diğer indirimli ürün olan patatesin markette satış fiyatı 2.75 TL olarak görülüyor. Ancak alış fiyatı 3 TL! Patatesin İstanbul Hal fiyatı ise 1 ila 2.5 TL arasında...

Benzer bir göstermelik indirim, salkım domateste de söz konusu. Alış fiyatı 7.30 TL olarak belirtilen salkım domates, 7.25 TL'den satılıyor. Yine bu ürünün İstanbul Hal fiyatı 6 ila 7 TL arasında değişiyor.

BU NASIL İNDİRİM?

Marketlerde ürünlere yazılan indirim etiketleri de dikkat çekiyor. Bu ürünlerin alış fiyatlarını incelediğinizde ise nasıl algı oyunu yapıldığını görüyorsunuz. Örneğin, 7.95 TL'den 5.99 TL'ye indirildiği iddia edilen golden elmanın alış fiyatı 4.00 TL. Yani ürüne iki kat fiyat etiketi koyup sonrasında indirim yapılmış gibi gösteriliyor.

Yine aynı şekilde Santa Maria armudun, 11.90 TL'den 9.90 liraya indirildiği görülüyor. Ancak armudun alış fiyatı 6.00 TL olarak etikette yer alıyor. Benzer durum şeftalide de var. Rafta 14.90 TL'den 12.00 TL'ye indirilmiş gibi sunulan şeftalinin, alış fiyatının 7.50 lira olduğu gözlerden kaçmıyor. Marketlerin önce ürünü alış fiyatının iki katına çıkarıp, sonra onun üzerinden indirim yapılmış gibi göstermesi de "Bu nasıl indirim?" sorusunu akıllara getiriyor.