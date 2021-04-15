Market açılış ve kapanış saatleri! 2021 Genelgeye göre Ramazan’da hafta içi zincir marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri değişti mi? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." Dedi ve yeni kararları sıraladı. Sokağa çıkma kısıtlaması, mesai saatleri, yüz yüze eğitim, seyahat kısıtlaması gibi pek çok yeni karar alındığını duyurmasının ardından yasaklara ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle netleşti. Peki, marketler hafta içi saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Marketleri kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte Market çalışma saatleri…

Yeni koronavirüs kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirtti ve alınan kararları sıraladı. Vatandaşlar alınan kararlara ilişkin detayları araştırırken yayımlanan genelgeyle kısmı kapanma çerçevesi belli oldu. Genelgede fırın ve market gibi temel ihtiyaçların temin edildiği işyerleri ile ilgili de düzenlemeye yer verildi. Peki, Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Yeni market alışış ve kapanış saatleri…

MARKETLER HAFTA İÇİ KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

ZİNCİR MARKET ÇALIŞMA SAATİ

Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.