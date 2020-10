Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı

"ÖLÜM ONU HAZIRLIKSIZ YAKALAMADI"

'Gençliğinden beri benim tanıdığım Markar Esayan derin düşünen, varoluş sorunlarına kafa yoran, sözde değil özde dindar ve hayata dair her şeyle ilgili araştırmacı bir ruh taşıyordu ' ifadelerini kullanan Maşalyan'ın, "Ailesi manevi değerlerle büyümesi için her şeyi yaptı. Henüz beş altı yaşlarında bir çocukken Kudüs'e manastır eğitimi almaya gönderilmişti. 'Jerusalem' romanı o döneme ait bir anı kitabıdır diyebiliriz. Ermeni Getronagan Lisesi mezunu, Feriköy Vartanants Kilise Korosu üyesi ve rahmetli Patrik Mesrop Mutafyan'ın sıkı takipçisi İstanbullu bir Ermeni olarak halkının öz değerlerini tanıdı, özümsedi ve sahip çıktı. Ben genç bir rahipken beş yıl her Pazar ayininde mihrapta muganni olarak hizmet etti. Bu manevi duruşu siyasal tercihlerini de belirledi. Tanrı, Kutsal Kitap , Kilise tüm düşünce dünyasının arka planını oluşturuyordu. Ruhsal konular her zaman merakını celp etmekteydi. Feriköy'deki giysi dükkânını her ziyaretimde mutlaka ruhani bir konuda söz açılır ve uzun sohbetlerimiz olurdu. Ölüm onu hazırlıksız yakalamadı. Sağlıklı günlerinde onunla yüzleşti, hesaplaştı ve imanıyla onunla barıştı" ifadeyerini kullandığı kaydedildi.