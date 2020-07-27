Markaların fiyat oyunu! Bankalar kredi desteğini kesti...

TÜM ZAMANLARIN REKOR TEMMUZU

800 BİNİ GEÇEBİLİR

Hürriyet'in haberine göre, sene başında gerçekleşen tahminlerin pandemiye rağmen çok üzerine çıkılacağını vurgulayan Yenigün, "Dürüst olmam gerekirse bizim istediğimizin de tahmin ettiğimizin de çok üzerinde bir talep var ve artarak devam ediyor. Temmuz ayının Türkiye tarihinin rekorunu kırarak 100 bin seviyesine çıkabileceğini gözlemliyoruz. Bu seviye toplam pazarın 1 milyon seviyelerine çıktığı yılın bile çok üzerinde. Bu her ne kadar çok araç satıyormuşuz gibi bir ortam yaratsa da elimizde araç olmamasından dolayı talebe yetişemediğimiz için zor durumda bırakıyor. Bu bir üreticinin son isteyeceği durum. Toplam pazar öngörümüzü ise 800-850 bin seviyelerine çıkabileceği yönünde güncelledik ancak kredi paketi ile ilgili yaşanan gelişmeler muhtemelen olumsuz yönde bir etki yaratacaktır" dedi.

ÖNEMLİ OLAN İHRACAT

Haydar Yenigün, dünya pazarları ile ilgili de görüş bildirdi: "Global pazarları gözlemlediğimizde, görüyoruz ki, endüstriler toparlanıyor, ancak bir yıl öncesine kıyasla rakamlar hala önemli ölçüde düşük. Avrupa pazarı normalleşirse, toparlanma daha hızlı olacak. İhracat bizim için çok önemli. Pandeminin gidişatı ve Avrupa pazarlarının durumuna göre yıl sonu öngörülerimizi revize ediyoruz. Esas otomotivin toparlanışı bizim ihracat yaptığımız pazarların toparlanmasına bağlı."