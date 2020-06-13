Marimar dizisi ne zaman çekildi? Marimar dizisi oyuncuları kim? İşte Marimar dizisi konusu ve oyuncuları

90'lı yılların efsane dizisi Marimar bir döneme damga vurmuş başrollerinde şarkıcı Thalia'nın yer almıştı. Dünyanın döt bir yanında pembe dizi izleyenleri ekranlara bağlayan Marimar dizisi hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Peki, Marimar dizisi ne zaman çekildi? Marimar dizisi konusu ne, oyuncuları kim? İşte Marimar dizisi ile ilgili merak edilenler...

Pembe dizi furyasının başladığı 90'lı yıllarda 145 ülkede yayınlanarak rekor kıran Marimar dizisi yayınlandığı dönemde Meksika Brezilya , Birleşik Devletler ve hatta Türkiye'ye kadar birçok ülkede büyük izleyici kitlesinin en sevdiği dizilerden biriydi. Aşk , entrika ve dram yüklü Marimar dizisi bugün bile hala hafızalarda. 90'larda Türkiye'de soluksuz izlenen Marimar'ın başrollerinde ünlü şarkıcı Thalia ve o dönemin en sevilen erkek oyuncularından Eduardo Capetillo yer almıştı. Kanal D 'nin sevilen magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programıyla gündeme gelen Marimar dizisi ile ilgili merak edilenleri sizin için derledik. Peki, Marimar dizisi ne zaman çekildi? Marimar dizisi konusu ne, oyuncuları kim? İşte Marimar dizisi hakkında merak edilenler...

MARİMAR DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Marimar Meksika yapımı, 1994 yılında yayınına Televisa kanalında başlanmış bir TV pembe dizisidir. Marimar, gene Televisa kanalında 1977 yılında yayınlanmış, Helena Rojo ve Enrique Lizalde'nin başrolde oynadığı La venganza adlı dizinin senaryo kopyasıdır.

Meksika, Brezilya, Birleşik Devletler ve hatta Türkiye'ye kadar birçok ülkede büyük izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında en çarpıcı yorum herhalde Ivoir 'Soir adlı günlük gazetedendir: "Saat 15.30 olduğunda, Marimar başlar ve Fildişi Sahili 'nde yaşam durur."

Şarkıcı Thalía dizinin yıldızıdır. Marimar Türkiye'de 2001 Yılında yayınlanmıştır, Marimar yayınlanmadan önce Thalia'nın diğer dizisi Rosalinda final yaptıktan sonra Marimar yayınlanmıştır. İlk bölümünden final bölümüne kadar reyting sıralamasında birinciliğini kimseye kaptırmayan Marimar Atv de yayınlanmadan önce 1994 Yılında yine bir Türk Kanalı olan Star Tv'de yayınlanmıştır. Marimar Türkiye ve Meksika'da tek değil bütün ülkeler de yayınlanarak aynı başarıyı elde etti. 145 ülke'de yayınlanma rekoruna sahiptir. Ayrıca dizi birçok ödül almıştır.

MARİMAR DİZİSİNİN KONUSU

Marimar büyük anne ve büyük babasıyla "San Martín de la Costa"da sahildeki bir kulübede yaşayan yoksul, temiz kalpli bir kızdır. Varlıklı, toprak sahibi bir ailenin oğlu, futbolcu Sergio'ya aşık olur. Babasının ve genç üvey annesinin tüm redlerine karşın Sergio Marimar'la evlenir.

Sergio'nun üvey annesi, Angélica, yoksul ve saf oluşu yüzünden Marimar'ı küçümsemektedir. Onu diğer insanların yanında acımasızca aşağılar, sürekli eziyet eder. Bundan dolayı Sergio, babasının evinde kalan Marimar ve kendisi için yeni bir ev yapabilecek parayı kazanmak için kasabadan ayrılmaya karar verir. Sergio'nun ayrılmasıyla Marimar tekrar ailesinin yanında, kulübedeki yaşamına geri döner. Angélica'ysa Marimar'ın bileziğini çaldığı iftirasını atar. Marimar hapse attırır.

Marimar hapisteyken, Angélica çalışanlarından birine Marimar'ın yaşadığı kulübeyi büyük anne ve babası içerdeyken ateşe vermesini, ikisini de öldürmesini ister. Ardından Sergio'nun yazısını taklit ederek, artık Marimar'ı sevmediğini ve ayrılmak istediğini anlatan bir mektubu Marimar'a yollar. Marimar bunların üstüne artık Sergio, babası ve Angélica'dan alacağı imtikamın planlarını yapmaktadır.

San Martín de la Costa'ya kendini bağlayacak hiçbir şey kalmayan Marimar, hapisten çıkınca Meksiko'ya yerleşir. Yaşlı ve varlıklı bir adamın, Gustavo Aldama'nın, yanında ev işleriyle ilgilenmek üzere işe başlar. Gustavo belki de kaybettiği kendi kızının hatırası nedeniyle Marimar'a sempati besler ve onun hoş bir hanım olması yönünde Marimar'ı eğitmeye başlar. Bu sırada gelişen olaylarla Marimar (Bella Aldama)'ın Gustavo Aldama'nın gerçek kızı olduğu ortaya çıkar.

Marimar'ın dönüşümünü herkesin görmesi için, Gustavo Aldama tesadüfen Sergio ve arkadaşlarının yaşadığı yerdeki iş yerinde işlerin başına tam yetkiyle geçmesi için Marimar'ı gönderir Sergio'yu başka bir kimlikle (o kadar değişti ki Sergio ilk baştaki "Marimar" olduğuna dair ısrarından bile vazgeçer) kendine aşık eder. Bu arada bir yandan da Sergio'dan sakladığı bebeğini büyütmeye çalışır. Babasının ölümüyle maddi olarak daha da güçlenen Marimar, Sergio'nun babasının parasal olarak zor durumda olmasından da faydalanıp, tüm mal varlıklarını satın alır. Artık "evsiz" kalan Sergio'nun anne ve babası "Marimar" ne derse yapmak zorundadır.

Sergio Marimar'la boşandıktan sonra (her ne kadar gururundan Marimar'a onu hâlâ çok sevdiğini söylememektedir), Angélica feci bir trafik kazası sonucu arabada yanarak can verir. Sergio Inocencia adında bir kadınla evlenir. Inocencia beyninde tümör olduğunu öğrenir, cerrahi operasyonun ardından hayatta kalmaktan o kadar mutludur ki Sergio'dan Marimar'la evlenebilmesi için ayrılmayı kabul eder. Sergio ve Marimar sonunda tekrar evlenirler ve hep mutlu olurlar.

MARİMAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Thalía: Marimar Pérez María del Mar Aldama Bella Aldama

Eduardo Capetillo: Sergio Santibáñez

Miguel Palmer: Gustavo Aldama olarak,

Alfonso Iturralde: Renato Santibáñez

René Muñoz: Padre Porras

Chantal Andere: Angélica de Santibáñez

Miada Carrasco: Mamá la Cruz,

Tito Guízar: Papá Pancho,

Pituka de Foronda: Tía Esperanza,

Ricardo Blume: Fernando Montenegro,

Guillermo García Cantú: Bernando Duarte,

Frances Ondiviela: Brenda Icaza

Amairani: Natalia Montenegro,

Patricia Navidad: Isabel

Fernando Colunga: Adrian Rosales adıyla dizide rol almışlardır.

MARİMAR DİZİSİNE VERİLEN ÖDÜLLER

Yılın en iyi dizisi "Marimar"

Yılın drama dizisi seçilmiştir

1994 yılında en iyi çıkış yapan dizisidir

En İyi Kadın oyuncu "Thalia''

En İyi Erkek oyuncu "Eduardo Capetillo"

En iyi Dizi Jenerik Latin Müziği

En İyi kötü Bayan karakteri "Chantel Andere