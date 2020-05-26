Maria Dilek Gladkikh kimdir? Maria Gladkikh kaç yaşında ve nereli?

Rus gazeteci ve spiker Maria Dilek Gladkikh, Rusya'daki gelişmeleri aktardığı televizyon programları ile gündeme geliyor. Babası Türk olan Maria Dilek Gladkikh, Türk toplumu ile ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımları ise İnstagramdan takip ediliyor. Geçtiğimiz gün de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ve programın bir diğer konuğu babası Türk olan ve iyi derecede Türkçe bilen gazeteci Maria Gladkikh'e "Bak Maria böyle oynanıyor" deyip Zeybek oynadı. Bu görüntülerin ardından internette Maria Gladkikh merak ediliyor. Peki, Maria Dilek Gladkikh kimdir? Maria Gladkikh nereli, babası kim? İşte Maria Dilek Gladkikh hakkında merak edilenler...
MARIA DİLEK GLADKIKH KİMDİR?
Maria Dilek Gladkikh Moskova Devlet Üniversitesinde Televizyonculuk okudu. Annesi Rus, babası Türk'tür. Maria Dilek Gladkikh kendisi ile ilgili merak edilenleri instagram hesabından paylaştı:
"Babamı hiç tanımadım, fotoğraflarda gördüm sadece. 11 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum, kan çekiyor ama Türkçe'yi tamamen kendim öğrendim. Türkiyede hiç yaşamadım. “Rusya24” kanalının Haber Spikeriyim. Stüdyo’da neler oluyor? Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Rusça, İngilizce, İspanyolca biliyorum. Arapça ve Portekizce öğreniyorum şimdi. Bu dilleri nasıl öğrendim? Taktiklerimi paylaşıyorum"
Maria Dilek Gladkikh, son olarak Türk toplumunda en çok kullanılan jest ve mimikler adlı bir video paylaştı. Türk televizyonlarına yaptığı canlı bağlantılarla Rusya'daki gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.