SPK Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzını onaylandı. Şirketin 310 milyon TL olan mevcut sermayesi halka arzla 100 milyon TL artırılarak 410 milyon TL’ye çıkarılacak. Margün Enerji (Maren) talep toplama ne zaman, halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu ve satış fiyatı…

Maren Enerji halka arz ediliyor. Yüzde 30-50 si yenilenebilir enerji sektöründe mevcut yatırımları güçlendirmek ve yeni yatırımlar yapmak için ve yenilenebilir enerji santrali satın alınması için kullanılacak halka arz gelirinin bir kısmı da yurtiçi ve yurtdışında rekabet gücünü artırmak için işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak. Peki, Maren Enerji halka arz ne zaman? Margün Enerji (Maren) talep toplama ne zaman, halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu ve satış fiyatı…

Maren Enerji halka arz ne zaman?

Borsa İstanbul’da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji, yatırımcılardan 22-23 Eylül tarihlerinde, eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak.

Maren halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu ve satış fiyatı

Halka arz, eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşeceği için, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

Halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL’den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Kodu #MAREN

Halka arzı gerçekleştirecek Esenboğa Elektrik tarafından halka arz sonrası 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı garantisi var.

Halka arz hangi pazarda işlem görecek?

Halka arz sonrası şirketin Yıldız Pazarda işlem görmesi beklenmektedir.

Şirketin yıllık geliri 23,6 milyon dolar öngörülüyor

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülüyor. Elektrik satışlarının tamamı, 5346 ve 6094 sayılı kanunlarla belirlenmiş Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, devlet alım garantisi ile 13,3 USDcent/kWh fiyat ile gerçekleşmekte ve bu alım garantisi santrallerin geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devam etmekte.

2020 yılında Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., yurt dışı proje geliştirme ve müteahhitlik faaliyetleri kapsamında 2 farklı proje için İtalya’da toplam 61 MWp Güneş Elektrik Santrali proje geliştirilmesi ve kurulumu amacıyla anahtar teslim esaslı KDV dahil 65.431.000 Avro toplam bedelli sözleşme imzaladı.

Esenboğa Elektrik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, 19.04.2021 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında “Halka Arz Aracılık Ve Satış Sözleşmesi” 19.04.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.