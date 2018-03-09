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Mardin merkezli FETÖ operasyonunda 23 asker tutuklandı

İHA |  09 Mart 2018 Cuma - 21:19 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 1:09

Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 askerden 23’ü tutuklandı.


 
Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda askeriyenin kritik noktalarında görev yapan ve gözaltına alınan 61 asker, İl Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı sürecinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen askerlerin 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, 6 asker ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
Tutuklanan askerler içinde Mardin Jandarma İstihbarat biriminden yetkililerin de olduğu öğrenildi. 

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FETÖ Mardin asker
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