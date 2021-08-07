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Mardin'i toz bulutu kenti sardı vatandaşlar zor anlar yaşadı!

Burak EMEK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:24 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 17:24

Suriye'den gelen toz bulutu Mardin ve Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi vatandaşlar zor anlar yaşadı. Diyarbakır'da ise sağanak yağış etkili oldu.


Mardin'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye'den gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü karayollarında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin cam ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
 
 
DİYARBAKIR'DA DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Diyarbakır'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.Vatandaşlar yağmurdan korunmak iş yerlerine sığındı.
Alipınar Köprüsü yakınlarında ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı.
 
 
YAĞIŞ ŞIRNAK'TA DA ETKİLİ OLDU
Şırnak'ta da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.
 
 
Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.
 
Yetkililer, bölgede toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
 
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.
 

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