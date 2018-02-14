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Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

DHA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 20:00 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 20:12

MARDİN'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı.


Askeri çekicilerin taşıdığı zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyun geceyi Şanlıurfa'da geçirip yarın Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.
 
 
Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında 20nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi. Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, yarın konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi.
 
 
 
 
 

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Mardin askeri sevkiyat Suriye sınırı Şanlıurfa
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