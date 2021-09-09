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Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis yaralandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA) |  09 Eylül 2021 Perşembe - 20:31 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 20:31

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesi Aytepe köyü kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.


Saat 19.00 sıralarında Artuklu ilçesi Konaklı Karakoluna bağlı Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 Özel Harekat polisi yaralandı. Sol omzundan hafif yaralanan polis memuru ambulans helikopter ile olay yerinden alınarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
 

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Mardin Artuklu çatışma
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