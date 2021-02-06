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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 22:24

Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin  sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen  terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları  değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki  mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği  bildirildi.
 
İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yarın saat 05.00  itibarıyla Artuklu ilçesinin Ayntepe, Yandere, Oğuz ve Ahmetli mahalleleri ve  mezraları, Nusaybin'in Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve  mezraları ile Kuşkayası mezrasında, Ömerli'nin Sulakdere Mahallesi ve  mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği  belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri  açısından önem taşıdığı kaydedildi.
 

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Mardin Artuklu Nusaybin
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