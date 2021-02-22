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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon!

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 7:11 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 7:19

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin  sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen  terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları  değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki  mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade  edildi.
 
İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla  Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy,  Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin  Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında  ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen  açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem  taşıdığı kaydedildi.
 
 
 

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