16 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.459 0.79 EURO 9,9950 -0.57
USD 8,4770 -0.47 ALTIN 483,310 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

DHA-Selim KAYA/ MARDİN, |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:10 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 11:11

Mardin'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı.
 
Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı. 
 

ETİKETLER

mardin terör operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.