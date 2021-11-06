Mardin'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser Türkiye düşmanlarına en güzel cevap

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir.

Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküp bulan Ilısu 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır.

Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizedeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır.

Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır.

Bu barajın ülkemize kazandırılmasın emeği geçen bakanlarımıza kurumlarımız mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karıya bulunduğu şu günde böyle ir eseri hizmete amamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum.

Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur.

Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır.

İklim değişikliği kuraklık ve artan nüfus ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık sel orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır.

Mevcut su kaynaklarının yüzde 70’ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğu gıda üretimine de yansıması bekleniyor.

Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.

Su kaynaklarımızı doğru yönetmek mecburiyet haline gelmiştir.

