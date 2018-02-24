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Mardin'de suç makinesi yakalandı

İHA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 2:38 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 2:38

Mardin Kızıltepe ilçesinde 3 ayrı suçtan kaydı bulunan Suriye uyruklu şahıs yakalandı.


Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe otogarında, yapılan kimlik kontrolleri sırasında, 2017 yılında ülkemize kaçak yollarla girdigi ögrenilen, kimligi olmayan 1 Suriye uyruklu şahıs tespit edildikten sonra, yapılan parmak izi kontrölünde 3 ayrı suçtan kaydı oldugu tespit edilmiş olup, Suriye uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılması amacı ile İl Göç idaresine teslim edildi.

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