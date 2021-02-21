21 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

DHA |  21 Şubat 2021 Pazar - 18:35 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 18:35

Jandarma Genel Komutanlığı, Mardin'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda, 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda 'PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak' suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır" denildi.

ETİKETLER

Jandarma terör örgütü PKK/KCK/
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.