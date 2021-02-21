Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda 'PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak' suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır" denildi.
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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
DHA | 21 Şubat 2021 Pazar - 18:35 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 18:35