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Mardin'de kuş gribi vakası

DHA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 19:03 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 19:13

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsalda yer alan bir mahallede kuş gribine rastlanması üzerine 609 kanatlı hayvan itlaf edildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Boğaziye Mahallesi'nde, 2   kanatlı hayvanın ölümü üzerine yapılan araştırma sonucunda, hayvanların kuş  gribinden öldüğü tespit edildi.
 
 Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl  Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 609 kanatlı hayvanı itlaf ederek, açılan çukura  gömdü.
 
Büyük Boğaziye Mahallesi Muhtarı Seyfettin Çiftçi, gazetecilere, bir  mahalle sakinine ait tavuk ve hindinin ölmesinin ardından durumu yetkililere  ilettiklerini belirterek, "Telef olan hayvanlar üzerinde Elazığ'da yapılan  inceleme sonucunda kuş gribi tespit edildi. Ardından gelen ekipler, kanatlı  hayvanların tamamını itlaf ettiler." dedi.
 

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Mardin kuş giribi Kızıltepe
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