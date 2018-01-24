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Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 16:52 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 16:53

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verilmesi sonucu 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Alınan bilgiye göre, Türk Silah Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin  bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve  istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Suriye'nin Kamışlı  bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır  birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması  üzerine önlemler artırıldı.
 
Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı  bölgesinden Nusaybin Şehit Sözleşmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz  ateşi açılması sonucu hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve  obüslerle misliyle karşılık verildi.
 
Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, 3 terörist etkisiz hale  getirildi.
 
Taciz ateşinde hudut karakolunda herhangi yaralama ya da can kaybının  yaşanmadığı öğrenildi.

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